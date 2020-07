Bandai Namco annuncia una serie di live stream per questo mese (Di giovedì 16 luglio 2020) Come quasi tutti i protagonisti dell'industria, anche Bandai Namco Entertainment Southeast Asia ha confermato diversi live stream per questo mese. Soprannominato "Bandai Namco Entertainment Fun live", il primo streaming avrà luogo domani alle 14 italiane. Dopodiché, gli altri live stream sono in programma per il 19, 21 e 24 luglio. Tutti gli eventi saranno trasmessi sul canale YouTube e la pagina Facebook della società.Lo stream di domani presenterà Captain Tsubasa: Rise of New Champions, mentre il 19 luglio sarà il turno di Doraemon: Story of Seasons e Fast and Furious Crossroads, insieme a The Dark Pictures Anthology: Little Hope e ... Leggi su eurogamer

