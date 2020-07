"Autostrade? Il guaio non è lo Stato, ma i partiti". Intervista a Franco Bernabè (Di giovedì 16 luglio 2020) “I problemi dell’industria non si possono risolvere con emotività e i partiti devono evitare modalità di interferenza dannose per il sistema Italia, come il vizio di inserire i loro uomini nel consigli di amministrazione”. Franco Bernabè usa questa formula per analizzare con HuffPost i feroci e complicati meccanismi che animano il rapporto tra politica, imprese e Stato. Per lui, che ha diretto due tra i più grandi gruppi industriali del nostro paese, Eni e Telecom Italia, ed è Stato protagonista del processo di privatizzazioni che ha cambiato il ruolo dei partiti nella Repubblica, “se lo Stato rispetta le regole è legittimo che partecipi al capitale di ... Leggi su huffingtonpost

massimoguerrini : “Se lo Stato rispetta le regole è legittimo che partecipi al capitale di un’impresa', ma 'per due anni ognuno ha ca… - giovannigentili : #bernabé: '(..) lo #Stato per sua natura non è in grado di tradurre #innovazione in iniziative imprenditoriali (..)… - ElicrinaMacrina : RT @HuffPostItalia: 'Autostrade? Il guaio non è lo Stato, ma i partiti'. Intervista a Franco Bernabè - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: 'Autostrade? Il guaio non è lo Stato, ma i partiti'. Intervista a Franco Bernabè - HuffPostItalia : 'Autostrade? Il guaio non è lo Stato, ma i partiti'. Intervista a Franco Bernabè -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade guaio "Autostrade? Il guaio non è lo Stato, ma i partiti". Intervista a Franco Bernabè L'HuffPost "Autostrade? Il guaio non è lo Stato, ma i partiti". Intervista a Franco Bernabè

“I problemi dell’industria non si possono risolvere con emotività e i partiti devono evitare modalità di interferenza dannose per il sistema Italia, come il vizio di inserire i loro uomini nel consigl ...

L'urlo di Toninelli ci dice chi sono

E alla fine revoca non fu. La famiglia Benetton cederà nel tempo quote e poteri a una nuova società controllata dallo Stato, e che Dio ce la mandi buona. Dall'Ilva all'Alitalia, purtroppo sappiamo cos ...

“I problemi dell’industria non si possono risolvere con emotività e i partiti devono evitare modalità di interferenza dannose per il sistema Italia, come il vizio di inserire i loro uomini nel consigl ...E alla fine revoca non fu. La famiglia Benetton cederà nel tempo quote e poteri a una nuova società controllata dallo Stato, e che Dio ce la mandi buona. Dall'Ilva all'Alitalia, purtroppo sappiamo cos ...