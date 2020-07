Atlantia: conclude in forte calo in Piazza Affari, -5% (Di giovedì 16 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 16 LUG - Prese di beneficio in Borsa a Milano su Atlantia dopo la corsa della vigilia: il titolo ha concluso in calo del 5,2% a 13,73 euro. Per la controllante di Autostrade per l'... Leggi su corrieredellosport

ROMA, 16 luglio (Reuters) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è uscito più forte dall’accordo di questa settimana che ha estromesso la famiglia Benetton dal controllo delle autostrade italian ...

La spietata logica del profitto

Al di là delle opinioni personali o dei politici o degli esperti è molto interessante valutare i termini dell’accordo che è stato concluso ... comunque la società Atlantia il “cuore ...

