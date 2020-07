Allan Juventus, pista congelata. Dall’Inghilterra: in pole due club (Di giovedì 16 luglio 2020) Allan Juventus – La Juventus continua a monitorare la situazione Allan. Il centrocampista del Napoli piace molto a Paratici e a Sarri, con quest’ultimo che non avrebbe mai nascosto il gradimento nei confronti del brasiliano. Dall’Inghilterra arrivano brutte notizie: non c’è traccia della Juve per il calciatore e ora balzano in pole due club europei. Allan Juve: Everton e Atletico fanno sul serio Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Inside Football” l’Everton sembrerebbe essere adesso in pole per Allan. Il calciatore piace molto al tecnico dei Toffees Carlo Ancelotti, che sarebbe alla ricerca di un innesto di spessore sulla mediana. Leggi anche: ... Leggi su juvedipendenza

LuigiLiccardo6 : RT @AntonioDiRosa13: In uscita #Napoli quasi certe le partenze #milik ( #juventus @SpursOfficial ) #allan (#juventus @Everton ) @kkoulibal… - FooTransf : #NEWS #Juventus contatti con gli agenti di #Allan centrocampista del #Napoli. È lui la mezzala che #Sarri ha chiest… - 3cuori1ohana : Che ?? Juve: secondo voi, Agnelli è contento di Sarri? Si prepara Milik-Bernardeschi. L'Atalanta è l'unica che mer… - FinallySisa : RT @AntonioDiRosa13: In uscita #Napoli quasi certe le partenze #milik ( #juventus @SpursOfficial ) #allan (#juventus @Everton ) @kkoulibal… - AntonioDiRosa13 : In uscita #Napoli quasi certe le partenze #milik ( #juventus @SpursOfficial ) #allan (#juventus @Everton ) @kkoulibaly26 @premierleague -