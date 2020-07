Ufficiale: Cinelli rinnova con il Vicenza fino al 2022 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Vicenza di Mimmo di Carlo, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito Ufficiale, comunica di aver trovato l’accordo con il centrocampista Antonio Cinelli per il prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2022.Il centrocampista è tornato a vestire la maglia biancorossa a gennaio 2019, collezionando 37 presenze in campionato condite da 5 reti e 4 assist. Per lui in totale sono 137 le presenze in campionato in biancorosso, indossando spesso anche la fascia di capitano. Foto: Il Messaggero L'articolo Ufficiale: Cinelli rinnova con il Vicenza fino al 2022 proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Tra questi, Antonio Cinelli: il club veneto ha ufficialmente comunicato il rinnovo del contratto con il centrocampista fino al 30 giugno 2022. Il classe '89 - 137 apparizioni in biancorosso con ...

