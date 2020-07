Troppo lento? I dubbi della community su una modalità di Valorant (Di mercoledì 15 luglio 2020) Valorant, lo sanno tutti, è un gioco estremamente competitivo, frenetico e veloce, forse, o per lo meno, lo è sempre, ma non in tutte le sue modalità. Il capolavoro firmato dalla Riot Games (gli stessi che hanno creato League of Legends) sembra che sia stato incolpato da alcuni fan del mondo degli FPS e degli Esports, hanno detto che una delle modalità del gioco della battaglia tra gli agenti è Troppo lenta, rendendola alla lunga noiosa, ma di quale modalità stiamo parlando? La modalità “Win by two” è quella messa sotto critica da parte dei fan del mondo di Valorant Una delle modalità più importanti di tutto l’universo “Wn by two” viene utilizzata soprattutto durante le sfide come i tornei o altro, dove il livello dei ... Leggi su esports247

stanzaselvaggia : I penalizzati dalle regole anti-Covid: diventa difficile spiegarsi il motivo per cui su un aeroplano si può stare a… - esports247_it : Troppo lento? I dubbi della community su una modalità di Valorant - calabrese_mar : RT @stanzaselvaggia: I penalizzati dalle regole anti-Covid: diventa difficile spiegarsi il motivo per cui su un aeroplano si può stare appi… - Marilenapas : RT @stanzaselvaggia: I penalizzati dalle regole anti-Covid: diventa difficile spiegarsi il motivo per cui su un aeroplano si può stare appi… - woodelray : MADO CUORE ALLONTANATI IL PIÙ IN FRETTA POSSIBILEE no allora a molti è piaciuto ma per me è troppo troppo lento e n… -