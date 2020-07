Tra gli imbarazzi, scompare il Mes (Di mercoledì 15 luglio 2020) Come da copione già trapelato nelle scorse settimane, la dibattuta questione degli aiuti del Meccanismo europeo di stabilità non viene citata oggi nella risoluzione di maggioranza approvata in Parlamento in vista del Consiglio europeo di venerdì e sabato. Il nodo è ancora irrisolto tra i due partner di governo M5s e Pd, l’uno contrario, l’altro favorevole. E, come ogni volta che c’è dell’imbarazzo, non si parla dell’oggetto del contendere. E così il testo approvato glissa sul Mes e chiede un’intesa a breve sul Recovery fund. Conte parla con i cronisti e si rifugia dietro un “non è all’ordine del giorno”. Ma l’idea di chiedere aiuto al Salva Stati non tramonta definitivamente: si valuterà dopo l’accordo sul fondo di ripresa europeo, si apprende da fonti di governo.Ci ... Leggi su huffingtonpost

matteosalvinimi : Tra gli immigrati sbarcati ieri a Pozzallo in 11 sono risultati POSITIVI al Coronavirus. Al governo dico: SVEGLIA,… - CarloCalenda : No Giorgio la situazione non è stata risolta e io non avevo neanche accesso alla concessione in passato. Ti segnalo… - LucaBizzarri : Zingaretti cita Alitalia, che ci costa qualche milione al giorno, tra i successi del Governo? E neanche un amico ch… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? #IlCalcioNelMercato: l’appuntamento settimanale targato #LBDV sulla nostra pagina #Facebook ?? Tra gli ospiti della se… - alex_antony17 : RT @MariaRo51490621: Era sotto controllo il covid e sappiamo come è andata, tra ritardi e involtini. Eravamo pronti e le mascherine sono ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra gli 3 medaglie d'oro tra gli azionari Europa Morningstar Riqualificazione ed edificazione in via Gobetti e Don Bosco: ecco quando

Del Trecco: “Già a inizio agosto potrebbe esserci la demolizione delle baracche oggi occupate abusivamente dai senzatetto, ma soprattutto sino all’avvio dei lavori dovrà essere garantita la costante p ...

JUVE STABIA: Daspo a un 29enne per i disordini contro l'Entella

durante una lite avvenuta tra due giocatori ne aveva colpito uno con un pugno al volto ed aveva spintonato un dirigente di polizia che in quel momento tentava di sedare gli animi. Il Daspo è scattato ...

Del Trecco: “Già a inizio agosto potrebbe esserci la demolizione delle baracche oggi occupate abusivamente dai senzatetto, ma soprattutto sino all’avvio dei lavori dovrà essere garantita la costante p ...durante una lite avvenuta tra due giocatori ne aveva colpito uno con un pugno al volto ed aveva spintonato un dirigente di polizia che in quel momento tentava di sedare gli animi. Il Daspo è scattato ...