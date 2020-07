Torino, la moglie va a denunciarlo, lui la chiude fuori di casa (Di mercoledì 15 luglio 2020) La donna infatti, come ha raccontato ai poliziotti che hanno raccolto la testimonianza, è stata minacciata di morte insieme al figlio minore, e inoltre ha raccontato di tutti gli anni di vessazioni e violenze subite, che hanno portato a denunciare il marito 54enne. L’ultimo episodio ha visto l’uomo, infastidito dall’eccessivo consumo di gas e corrente elettrica in casa, prima insultare la moglie e poi chiudere il rubinetto generale del gas al fine di impedirle di preparare la cena al figlio, spintonandola e facendola cadere. La donna esasperata si è recata presso il commissariato di polizia per denunciare il marito, ma la vittima rientrando a casa, ha scoperto di essere stata chiusa fuori e ha prontamente chiamato il 112. Una volta entrati, gli agenti hanno trovato ... Leggi su nuovasocieta

