Scontro bici-furgone sulla statale Andria-Barletta, morti tre ragazzi: il più giovane aveva 17 anni (Di mercoledì 15 luglio 2020) BARI – Erano in tre in sella a una bici elettrica quando, percorrendo la strada statale 170 che collega Andria a Barletta, sono stati travolti da un furgone. Due di loro sono morti sul colpo, il terzo e’ deceduto in ospedale ad Andria, dove era arrivato in condizioni gravissime. Leggi su dire

