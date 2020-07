Sant’Antimo, la ex lo lascia e lui la violenta: arrestato giovane di 19 anni (Di mercoledì 15 luglio 2020) arrestato 19enne di Sant’Antimo. A denunciarlo per violenza sessuale l’ex, una donna di 42 anni con cui il giovane aveva una relazione sentimentale finita poco prima. I carabinieri lo hanno rintracciato nella giornata di ieri. Il giovane, giardiniere, è accusato di atti persecutori, violenza sessuale aggravata, estorsione e lesioni personali aggravate. Sant’Antimo, violenta una 42enne: … L'articolo Sant’Antimo, la ex lo lascia e lui la violenta: arrestato giovane di 19 anni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Antimo lascia Maddaloni, l'Inno a San Giuda Taddeo è l'ottava lirica del “il verso ed il violino” su Youtube l'eco di caserta