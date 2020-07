Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso genitori: fiocco rosa a Un posto al sole (Di mercoledì 15 luglio 2020) Per gli appassionati della soap Un posto al sole c’è una bella notizia. Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, attori che interpretano Filippo e Arianna, sono diventati di nuovo genitori. La bellissima notizia tramite un post pubblicato sui social proprio dal papà che ha anche svelato lo splendido nome: Viola Belle. L’annuncio di Michelangelo Tommaso “Ecco la bella notizia che vi avevo promesso: Con immensa gioia e felicità io e Samanta Piccinetti vi presentiamo la nostra piccola Viola Belle. Ha già 4 giorni, ma ce la siamo tenuta tutta per noi“, scrive su Instagram Michelangelo Tommaso. In foto ... Leggi su thesocialpost

