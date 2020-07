Presidente Kanye? Il primo sondaggio non va benissimo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il rapper ha annunciato l'intenzione di candidarsi la scorsa settimana. E la strada è decisamente in salita Leggi su media.tio.ch

Glimow4 : E se Kanye West c’arrivasse davvero a presidente d’????? - Wm_alexis : Kanye West presidente USA? Secondo i bookmakers è (quasi) impossibile #KanyeWest #kanyewest2020… - gnaojones : il Candidato alla Casa Bianca Kanye West sui vaccini, e la straordinaria coincidenza di espressione con la nostra a… - SantiXVI : Meglio che Kanye si candidi come presidente, così alcuni ritardati che volevano votare Biden voteranno lui - valebalestrieri : Cosa pensano -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente Kanye

CHICAGO - La strada verso la Casa Bianca di Kanye West, che ha annunciato l'intenzione di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti la scorsa settimana in uno dei suoi altisonanti tweet, sembra - n ...La domanda, parafrasata, può essere posta anche in questi termini: un brand tremendamente “cool” è in grado di salvarne un altro che invece non naviga più in buone acque? Per gli azionisti di Gap la r ...