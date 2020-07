Niente revoca, in Autostrade entra lo Stato e i Benetton escono un po’ per volta (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 lug – Niente revoca. Dopo un Consiglio dei ministri fiume durato fino all’alba il governo giallofucsia trova l’accordo sul nodo Autostrade e decide di non revocare la concessione all’azienda controllata dal gruppo Atlantia, di proprietà dei Benetton. Secondo l’intesa raggiunta, frutto di una durissima trattativa con Aspi – che nel corso della nottata ha inviato 4 lettere al governo con varie controproposte per evitare la revoca – Cassa depositi e prestiti entrerà nel capitale di Autostrade, che di fatto diventerà una public company. Quindi alla fine non è passata neanche l’ipotesi del commissariamento, il governo ottiene dai Benetton un loro lento (da 6 mesi a un anno) ... Leggi su ilprimatonazionale

manuscod : RT @cristianalaz: AUTOSTRADE niente revoca della concessione: fuori i Benetton ma un po' alla volta L'intesa prevede l'ingresso di Cdp con… - indubis_abstine : Autostrade, niente revoca ma c'è l'accordo: cosa prevede? - dodoellaa : RT @IlPrimatoN: Come previsto, nessuna revoca della concessione. I Benetton usciranno gradualmente da Autostrade, Cdp al 51% entro il 27 lu… - IlPrimatoN : Come previsto, nessuna revoca della concessione. I Benetton usciranno gradualmente da Autostrade, Cdp al 51% entro… - GeMa7799 : Giuseppe Conte, il disastro in poche ore. Niente revoca per Autostrade, indiscreto: Benetton salvati da Merkel e Ci… -