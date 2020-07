Naya Rivera, una mamma per sempre (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ci ho sperato. Ci ho sperato davvero che Naya Rivera potesse essersi messa in salvo in qualche anfratto del Lago Piru, che dopo qualche ora dalla sua scomparsa facesse un ingresso ad effetto come in Glee, quando si spegnevano le luci e lei illuminava da sola il palco. Così come era entrata di prepotenza nella nostra vita una sera invernale del 2011, in una delle prime puntate viste, quando con mia figlia ci siamo trovati a combattere contro bullismo, e loro, quel gruppo sgangherato e felice di cantanti assortiti alla rinfusa, ci ha dato aiuto, sollievo e mostrato una via. Santana e la sua sessualità libera di amare uomini e donne stava aprendo uno spiraglio e sdoganando il tv la fluidità senza genere, un personaggio davvero importante per la crescita di tanti adolescenti confusi e soli. Lesbica e cheerleader, quasi una dichiarazione ... Leggi su dilei

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - rtl1025 : ?? La 33enne attrice di #Glee era scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con il figlio #NayaRivera - valesalvatoree1 : RT @misslefroy: naya rivera e cory monteith vi porteremo per sempre nei nostri cuori - LaStampa : E l'autopsia ha confermato: «Si tratta di un annegamento accidentale». -