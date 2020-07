Napoli, possibile doppio colpo dal Lille: pronti 25 milioni per Gabriel (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Napoli pare scatenato sul mercato e l’asse con il Lille è infuocato. L’acquisto di Victor Osimhen è da considerare cosa fatta ma le trattative tra la dirigenza azzurra e quella francese non si fermano all’attaccante nigeriano. Nel mirino di Aurelio De Laurentiis vi è infatti Gabriel Magalhaes, meglio noto come Gabriel. Il difensore 22enne … L'articolo Napoli, possibile doppio colpo dal Lille: pronti 25 milioni per Gabriel Leggi su dailynews24

_SiGonfiaLaRete : Verso #BolognaNapoli: le ultime di formazione di #Gattuso - _SiGonfiaLaRete : #Calciomercato #Napoli, possibile scambio #Ounas-#Gabriel - Insignesta : RT @tuttonapoli: Sky - Il Napoli vuole Nunez: contatti con l'Almeria, possibile 'parcheggio' in un club di Serie A - zazoomblog : Sky - Il Napoli vuole Nunez: contatti con lAlmeria possibile parcheggio in un club di Serie A - #Napoli #vuole… - SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: Sky - Il Napoli vuole Nunez: contatti con l'Almeria, possibile 'parcheggio' in un club di Serie A -