Mai la SSC Napoli aveva osato così tanto per acquistare un nuovo calciatore e mai Aurelio De Laurentiis era stato così disponibile ad accontentare un suo allenatore per migliorare la squadra. In casa azzurra qualcosa sembra essere cambiato con l'arrivo di Gennaro Gattuso, il quale ha subito vinto un trofeo. Secondo le ultime indiscrezioni, è … L'articolo Napoli-Osimhen, ci siamo: fondamentale Rino Gattuso

DiMarzio : #Napoli-#Osimhen, #Giuntoli in Sardegna per definire gli ultimi aspetti. Il punto - DiMarzio : #Napoli, non solo #Osimhen (trattativa ormai in chiusura): occhi su #Núñez e #Romero - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, nuovo blitz per #Osimhen - FiloBarige993 : RT @AffariDiCalcio: Ultimi dettagli da limare per il passaggi di #Osimhen al #Napoli dal #Lille con contratto fino al 2025. Scatto decisivo… - luigi1926__ : RT @Gazzetta_it: #Osimhen nuovo bomber del #Napoli. È il più caro della storia -