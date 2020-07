Nadir Maguet da record sul Gran Paradiso (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gran Paradiso, una sfida per due. I due alpini in forza al Centro Sportivo Esercito, Nadir Maguet e Daniel Antonioli hanno attaccato lo storico primato di Ettore Champrétavy al Gran Paradiso. A ... Leggi su corrieredellosport

savina_b : Quando le immagini dicono più di tante parole, complimenti a Nadir Maguet e a Ettore Champrétavy che ha tenuto il r… - DiscoveryAlps : Nuovo record di salita e discesa del Gran Paradiso: - MOUNTLIVEcom : Nadir Maguet sale e scende il Gran Paradiso in 2 ore e 2 minuti - Museo_di_Chemp : RT @bobinetv: È Nadir Maguet il nuovo recordman del Gran Paradiso #valledaosta #montagna - - mountainblogit : Nadir Maguet stabilisce il nuovo record di salita e discesa del Gran Paradiso -

Gran Paradiso, una sfida per due. I due alpini in forza al Centro Sportivo Esercito, Nadir Maguet e Daniel Antonioli hanno attaccato lo storico primato di Ettore Champrétavy al Gran Paradiso. A spunta ...