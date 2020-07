MOVIOLA Sampdoria Cagliari: l’episodio chiave del match (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’episodio chiave del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/20: MOVIOLA Sampdoria Cagliari L’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Sampdoria e Cagliari, valido per la 33ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto. L’EPISODIO chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntonioTisi : Dalle 19.25, #ZonaCesarini su #Radio1, anticipi di #SerieA: Bologna-Napoli con Giuseppe Bisantis, Milan-Parma con… - clubdoria46 : La #moviola del #Club: #Valeri e il #Var potevano condannare la #Sampdoria #UdineseSampdoria - sportface2016 : #UdineseSamp Episodio da moviola, Nuytinck mette dentro il gol del 2-2: giusto annullare la rete? - sportface2016 : MOVIOLA – #UdineseSampdoria: #Lasagna spinge #Yoshida e sblocca la gara, tutto regolare per l’arbitro (VIDEO) - CalcioNews24 : Atalanta Sampdoria 2-0: cronaca e tabellino -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Sampdoria Udinese-Sampdoria: la moviola del match – VIDEO Sampdoria News 24 Sampdoria Cagliari LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match

Allo Stadio Ferraris, la 33ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sampdoria e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio “Ferraris”, Sampdoria e Cagliari si affrontano nel ...

Serie A, 32ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

Pareggi in Juve-Atalanta e Napoli-Milan. Terza sconfitta consecutiva della Lazio, agganciata dall'Inter. Importanti vittorie per Genoa e Sampdoria. Terza sconfitta consecutiva per la Lazio, che ormai ...

Allo Stadio Ferraris, la 33ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sampdoria e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio “Ferraris”, Sampdoria e Cagliari si affrontano nel ...Pareggi in Juve-Atalanta e Napoli-Milan. Terza sconfitta consecutiva della Lazio, agganciata dall'Inter. Importanti vittorie per Genoa e Sampdoria. Terza sconfitta consecutiva per la Lazio, che ormai ...