Migranti, è caos dei positivi. "I contagiati nelle caserme" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Valentina Raffa In 24 da Amantea e Pozzallo al Celio di Roma. Lamorgese andrà in Sicilia. Nuovo bando per le navi-quarantena La notizia della positività al Covid19 di 11 pakistani facenti parte del gruppo di 64 fatti sbarcare a Pozzallo lunedì e sottoposti al tampone non sulla nave ma soltanto dopo avere raggiunto l'ex azienda «don Pietro» di contrada Cifali a Comiso ha aggravato la tensione e il senso di mancata sicurezza percepita da cittadini e forze dell'ordine. «Stanno giocando con il fuoco!», è il commento del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, anche in considerazione della facilità con cui nelle scorse settimane 72 Migranti si sono allontanati dalla struttura, malgrado la vigilanza, persino ferendo un finanziere. Musumeci, ... Leggi su ilgiornale

