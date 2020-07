Medici e infermieri al Teatro San Carlo: visite e ingresso gratis (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Visitatori e turisti, curiosi e appassionati arte, sono invitati al Teatro San Carlo dove oggi, 15 luglio, riprendono le visite guidate. Attesissimi al Teatro anche gli operatori sanitari che avranno la possibilità di ammirare il fascino del Teatro gratuitamente. Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00, il Teatro più bello della città prevede sette turni giornalieri dedicati alla visita della Sala storica e di un palco di primo ordine. Il Teatro apre le sue porte proprio a tutti proponendo visite guidate in italiano, in inglese e in francese, per altre lingue straniere è possibile fare specifica richiesta nel momento della prenotazione (ciò prevede costi ... Leggi su anteprima24

