Massara, Ibrahimovic? Futuro dipende anche da lui (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 15 LUG - "Vedremo, saranno valutazioni che andranno fatte insieme a Ibra, dipende anche dal suo stato d'animo, dalla sua voglia. Ha aiutato a crescere il gruppo in maniera esponenziale,... Leggi su corrieredellosport

AntoVitiello : Massara:'A breve un incontro per Gigio, ci sono buoni presupposti. I soldi di Suso verranno reinvestiti. Ibrahimovi… - igorducati : RT @PianetaMilan: Le parole di #Massara sul futuro di @Ibra_official al #Milan la prossima stagione... - sportli26181512 : Massara, Ibrahimovic? Futuro dipende anche da lui: (ANSA) - MILANO, 15 LUG - 'Vedremo, saranno valutazioni che andr… - PianetaMilan : Le parole di #Massara sul futuro di @Ibra_official al #Milan la prossima stagione... - calciomercatoit : ???#Milan, da #Ibrahimovic a #Donnarumma: le parole di #Massara ?? #CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Massara Ibrahimovic

Ci sono buoni presupposti”. Meno corpose le possibilità di trattenere Zlatan Ibrahimovic, ma Massara non dispera neppure in questo caso: “Vedremo, valuteremo la situazione insieme a lui, in base al ...Pochi minuti al fischio d’inizio di Milan–Parma, ai microfoni di DAZN c’è tempo anche per parlare di calciomercato. Lo fa Frederic Massara, soffermandosi non solo sui due campioni rossoneri, ma anche ...