Le fregnacce di Salvini che dice basta al distanziamento sociale (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il senatore e leader della Lega Matteo Salvini, parlando ieri sera in Aula dopo le comunicazioni del ministro della Salute Speranza sulle misure anti Covid-19, ha detto basta al distanziamento sociale: “Spero che che i parlamentari del Pd e dei 5 Stelle che, anche nel periodo di chiusura hanno dedicato tanta attenzione alla per loro nobile, per me indegna battaglia, della legalizzazione delle droghe, dedichino altrettanta attenzione alla vita. Questo deve essere un Parlamento che si occupa di vita, non di droga e di morte. Smettetela di spaventare gli italiani, smettetela di tenere chiusi in casa gli italiani che vogliono vivere, lavorare, amare e sperare senza distanziamento sociale”. Concludendo con allusioni senza fare nomi, come suo costume: “Ministro, per favore ... Leggi su nextquotidiano

Ieri a Cartabianca Matteo Salvini ha cercato di veicolare di nuovo la bufala del plexiglas a scuola, ma stavolta Bianca Berlinguer l’ha stoppato e gli ha fatto notare che stava dicendo fregnacce. Ment ...

La via della resaLa misteriosa politica filocinese dei due governi Conte e dell’arcipelago dell’algoritmo

Ci fosse ancora un minimo di dibattito pubblico si discuterebbero le ragioni per cui l’Italia ha scelto di trascurare le tradizionali alleanze internazionali a favore di un ruolo da vassallo di Pechin ...

