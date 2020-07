Lavoro: in 2019 occupati 2,5 mln stranieri, 10,7% del totale (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 15 LUG - Nel 2019, sono stranieri 2,505 milioni di occupati, il 10,7% del totale. E' quanto si ricava dal rapporto annuale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I settori ... Leggi su corrieredellosport

CatalfoNunzia : L’emergenza #COVID19 ha reso ancora più centrale il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. È quanto ho sottolin… - francescoseghez : Nel 2019 circa 150 mila nati in meno rispetto al 2008. Sono sempre più convinto che le vere conseguenze epocali s… - fill76_u : RT @isabellaisola3: 13 ottobre 2019 'No allo slogan dei porti chiusi: daremo lavoro a migliaia di africani' #Conte con questa frase dava i… - VCapurso : RT @isabellaisola3: 13 ottobre 2019 'No allo slogan dei porti chiusi: daremo lavoro a migliaia di africani' #Conte con questa frase dava i… - iconanews : Lavoro: in 2019 occupati 2,5 mln stranieri, 10,7% del totale -