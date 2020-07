La Corte di Giustizia europea annulla la multa della Commissione ad Apple (Di mercoledì 15 luglio 2020) A distanza di quasi quattro anni Apple ha vinto il ricorso presentato presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea contro la decisione del 2016 della Commissione europea secondo cui la multinazionale aveva beneficiato per anni di un regime fiscale agevolato da parte dell’Irlanda, che le aveva consentito di pagare meno tasse per le sue attività nell’Unione europea. La Corte europea ha stabilito che le due società controllate da Apple (Apple Sales International e Apple Operations Europe), non hanno avuto nessun illecito vantaggio dal regime fiscale e che pertanto non hanno violato nessuna regola. Ora la ... Leggi su linkiesta

