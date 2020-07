Ivan Cottini tronista a Uomini e Donne? La smentita del ballerino (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si rincorrono veloci le indiscrezioni sul futuro di Ivan Cottini dopo un’intervista rilasciata dal ballerino a Novella 2000. Nel discorrere generale su vita privata e futuro sembrava infatti che Cottini potesse avere qualche più di una semplice chance per entrare nello studio di Uomini e Donne in qualità di tronista ora che, dopo la rottura con la compagna e madre di Viola, è tornato single. In confidenza però a The Social Post, Ivan ha voluto specificare meglio cosa si nasconde in realtà dietro a questo grande misunderstanding. Ivan Cottini a Uomini e Donne? Cosa è successo “Magari, magari, almeno Maria mi fa trovare ... Leggi su thesocialpost

I diplomati in onda sul web: giovedì evento su Youtube organizzato dalla Provincia

i saluti di Ivan Cottini e del professor Ivano Dionigi, già Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

