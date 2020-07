Italiano ucciso Namibia | era un imprenditore | ‘Finito con un machete’ (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si chiamava Daniele Ferrari l’imprenditore Italiano ucciso in Namibia in una rapina. La notizia dell’assassinio l’ha data il sindaco del suo comune d’origine. imprenditore Italiano ucciso in Namibia. La tragica notizia è arrivata nella prima serata di mercoledì 15 luglio. La vittima era un uomo di 52 anni originario della provincia di Bergamo. Si chiamava … L'articolo Italiano ucciso Namibia era un imprenditore ‘Finito con un machete’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Daniele Ferrari, imprenditore italiano, ucciso in Namibia durante una rapina - Imprenditore italiano ucciso in #Namibia durante una rapina - Eugenio Scarpellini, vescovo in Bolivia, ucciso dal Covid a 66 anni - Imprenditore italiano ucciso in Namibia