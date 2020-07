Il distanziamento sociale vale ovunque, tranne che in aereo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lo ricorda il governo, lo ripetono gli esperti: il distanziamento sociale è una delle regole più efficaci per arginare il contagio da Covid-19. Ma Non in aereo, dove ci si siede senza rispettare nessuna distanza. Si possono occupare tutti i posti, con la mascherina addosso. Il metro c’è ovunque, ma non sulle nuvole. Tra lo sbigottimento e la rabbia di molti passeggeri, che scattano foto di aerei pieni, persone stipate, ma anche di veri “corpo a corpo” per scendere. Come se l’epidemia non ci fosse mai stata. Da metà giugno un decreto del presidente del Consiglio ha stabilito che gli aerei possono tornare a riempirsi, a condizione che l’aria a bordo sia purificata ogni tre minuti con i filtri Epe di cui sono provvisti praticamente tutti gli aeromobili. È un ... Leggi su linkiesta

Per la riapertura delle scuole sono state fissate delle linee guida dalla Regione Lazio: i banchi saranno singoli e la distanza fra insegnate e alunno sarà di due metri. Le linee guida per la riapertu ...

Ministro Salute Roberto Speranza alla Camera presenta novità Dpcm 14 luglio: diretta video streaming. Proroga misure anti-Covid fino al 31 luglio: ok voto al Senato Il Ministro della Salute Roberto Sp ...

Per la riapertura delle scuole sono state fissate delle linee guida dalla Regione Lazio: i banchi saranno singoli e la distanza fra insegnate e alunno sarà di due metri. Le linee guida per la riapertu ...Ministro Salute Roberto Speranza alla Camera presenta novità Dpcm 14 luglio: diretta video streaming. Proroga misure anti-Covid fino al 31 luglio: ok voto al Senato Il Ministro della Salute Roberto Sp ...