I genitori di una 13enne trans hanno chieso il giudice il cambio di nome e sesso (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un gesto coraggioso: chiamatemi Greta. E' questo il nome scelto da una 13enne transgender di Ravenna che sin dall'infanzia ha sentito di essere donna. Il coming out, per Greta, è arrivato a 12 anni e ... Leggi su globalist

SabrinaSalerno : I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici. (Non l’ho scritt… - _Carabinieri_ : Storia a lieto fine per una bambina di 4 anni che, durante una passeggiata nelle campagne sarde di Esterzili, si è… - Radio105 : 'In un attimo non è sbagliato quello che fa ma quello che gli viene chiesto. Avanti Giovanni sarai un grande papà e… - ashtroman_ : RT @CecioniBarbara: Il nido è caduto. Ho messo i rondinotti in una ciotola con un pezzo di pile. Sembrano gradire. C'è un gran viavai dei g… - bimbadicordone : ) comunque sto da maggio a cercare di dimagrire. i miei genitori mi dicono ogni giorno “devi smetterla di dimagrire… -