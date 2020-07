Guida Tv Giovedì 16 luglio 2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Guida Tv Giovedì 16 luglio Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv giovedì 16 luglio Rai 1 ore 20:35 I Soliti Ignotiore 21:25 Che Dio ci Aiuti 5×17-18 (replica) ore 23:40 Passaggio a Nord Ovest Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 90° minuto Flashore 21:45 Hawaii Five-0 9×19 1a Tv ore 22:35 NCIS New Orleans 5×07 1a Tv ore 23:20 90° minuto Rai 3ore 20:25 Geo ore 21:20 In arte Gianna Nannini ore 23:25 Narcotica Canale 5ore 20:35 Paperissima Sprint (show)ore 21:20 Temptation IslandQui le coppie ore 00:40 Tg5 Italia 1ore 19:00 Dr. House 3 ore 20:45 CSI 8×16 ore 21:30 L’alba del pianeta delle scimmieCaesar, una delle scimmie sottoposte ai test di un giovane scienziato, sviluppa una grande intelligenza e si mette a capo di una ribellione contro ... Leggi su dituttounpop

