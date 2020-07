Greyhound: il nemico invisibile - recensione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tom Hanks è un uomo animato da un encomiabile intento didascalico, oltre che da una volontà di civile divulgazione della storia e dei suoi insegnamenti.Dopo la collaborazione con Spielberg in 'Salvate il Soldato Ryan' e come produttore di serie memorabili come 'Band of Brothers' e 'The Pacific', la sua carriera è ricca di titoli istruttivi. Come interprete negli ultimi anni ha scelto tanti personaggi diversi, alle prese con problemi più grandi di loro affrontati con l'incredibile coraggio del singolo, solo contro nemici di vario genere (pirati, uomini politici disonesti, spie, i media e pure i guasti meccanici). Forse è anche nostalgico dei bei tempi passati e quali sono per il suo Paese? Leggi altro... Leggi su eurogamer

Con Tom Hanks al timone si può dormire sereni. Ma al comando di Greyhound c’è Aaron Schneider e tanto basta per perdere il sonno. Nel film di guerra disponibile dal 10 luglio su AppleTV+, il regista s ...

L'ennesimo ritratto di una brava persona di fronte al suo senso del dovere in circostanze straordinari, Greyhound è un film di guerra che somiglia a Tom Hanks, a un altro ruolo memorabile del grande a ...

Con Tom Hanks al timone si può dormire sereni. Ma al comando di Greyhound c'è Aaron Schneider e tanto basta per perdere il sonno. Nel film di guerra disponibile dal 10 luglio su AppleTV+, il regista s ...