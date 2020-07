Formula 1 – Leclerc pronto a fare bene in Ungheria: “l’Hungaroring è uno dei miei tracciati preferiti” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Archiviato il disastro del Gp della Stiria, Charles Leclerc è pronto a tornare in pista per la terza gara del Mondiale di Formula 1, quella dell’Hungaroring. Il pilota monegasco sa di essere ‘in debito’ con i tifosi Ferrari dopo lo scontro con Vettel che ha causato una doppia eliminazione nella scorsa gara, dunque guarda alla gara d’Ungheria con fiducia: “non vedo l’ora di tornare in macchina, l’Hungaroring mi piace perché è un tracciato estremamente tecnico con diversi punti nei quali un eventuale errore può essere pagato a caro prezzo in termini di tempo sul giro. Per questo, specie in qualifica, è vitale non commettere errori per mettere insieme il tentativo perfetto. Budapest è una delle mie tappe preferite nel calendario, in ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : Leclerc: 'Mi sono scusato con Vettel, è colpa mia. Ho buttato via tutto' #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - FormulaPassion : #F1, #Ferrari: #Vettel inquadra così l'#HungarianGP - sportli26181512 : Formula 1, Leclerc: 'Non vedo l'ora di tornare sulla Ferrari nel GP d'Ungheria': Charles Leclerc vuole dimenticare… - SebFerrari27 : RT @SkySportF1: Leclerc: 'Non vedo l'ora di tornare sulla Ferrari nel GP d'Ungheria' #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Leclerc: 'Non vedo l'ora di tornare sulla Ferrari nel GP d'Ungheria' #SkyMotori #F1 #Formula1 -