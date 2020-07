DIRT 5: Nuovi dettagli su località, classi, veicoli e modalità (Di mercoledì 15 luglio 2020) Codemasters oggi presenta nuove caratteristiche di DIRT 5, in uscita dal 9 ottobre per Xbox One, PlayStation 4 e PC, prossimamente anche su Xbox Series X e PlayStation 5. Verrà pubblicata una versione Google Stadia all’inizio del 2021. Mostrando le diverse locationi globali, le gare iniziano in Brasile sotto lo sguardo del Cristo Redentore. Le auto sfrecciano attraverso il fango e la vegetazione lussureggiante prima di spostarsi verso il deserto torrido dell’Arizona. Nel cuore del canyon, si trova una pista ovale di sabbia perfetta per delle corse da brivido. L’azione si dirige quindi verso una serie di aspre gole in Marocco, con paesaggi montuosi per gare avvincenti. DIRT 5 offre una grandissima varietà di veicoli, più che in ogni altro gioco DIRT; dalle auto esagerate da ... Leggi su gamerbrain

