Covid, analisi dei dati: «Anche i modelli matematici sono influenzabili» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Se c’è un momento della storia recente in cui gran parte della società ha capito che la scienza è un pilastro fondamentale della nostra civiltà, del nostro benessere economico e del nostro futuro è proprio quello in cui una pandemia inaspettata ha mandato all’aria il nostro stile di vita. Sei mesi fa sarebbe stato inimmaginabile che ci saremmo rinchiusi in casa, avremmo sbarrato scuole e università, annullato ogni evento sociale, congresso, festa o fiera di paese, e cambiato le nostre … Continua L'articolo Covid, analisi dei dati: «Anche i modelli matematici sono influenzabili» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

regionetoscana : L'economia #toscana colpita nei suoi punti di forza, #export e #turismo, dal #covid19: nel rapporto #Irpet l'analis… - filoage : Aziende 4.0, ecco l’impatto del Covid-19: l’analisi del Politecnico di Milano - EmilioSimone1 : @fipo972 Anche l'aleggiare di un qualcosa di superiore, non aiuta. In ultima analisi, siamo tutti amici, tutti uomi… - gecamcom : RT @PID_CamCom: #covid19 #impresa40 Aziende 4.0, ecco l’impatto del Covid-19: l’analisi del Politecnico di Milano - SilvioMarinoSan : @rossomarx ?@DavideRosato2? ?@tankerenemy? : ho trovato molto Interessante sul sito di -

Ultime Notizie dalla rete : Covid analisi Covid-19 in Veneto, analisi settimanale: «La battaglia è ancora lunga» Verona Sera Accordo AbbVie-Rse: impresa e ricerca insieme per una ripresa sostenibile e smart

Roma, 15 lug. - (Adnkronos) - Per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione nazionali che europei e intraprendere la strada della ripartenza, le imprese penalizzate dalla grave crisi economica ind ...

Energia, è online nuovo numero newsletter Gme

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - È online, scaricabile dal sito www.mercatoelettrico.org, il nuovo numero della newsletter del Gestore dei Mercati Energetici (Gme).La newsletter si apre con un intervento d ...

Roma, 15 lug. - (Adnkronos) - Per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione nazionali che europei e intraprendere la strada della ripartenza, le imprese penalizzate dalla grave crisi economica ind ...Roma, 15 lug. (Adnkronos) - È online, scaricabile dal sito www.mercatoelettrico.org, il nuovo numero della newsletter del Gestore dei Mercati Energetici (Gme).La newsletter si apre con un intervento d ...