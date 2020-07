Condannato a 24 anni l’uomo che dirottò il bus con a bordo 50 studenti (Di mercoledì 15 luglio 2020) È stato Condannato a 24 anni di carcere Ousseynou Sy, l’uomo che il 20 marzo 2019 dirottò il pullman che stava guidando con a bordo 50 studenti della scuola media Vailati di Crema. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Milano che ha accettato in toto le richieste del pm. LEGGI ANCHE > Ousseynou Sy attacca Salvini in aula: «Lo accuso di crimini contro l’umanità e di genocidio» Ousseynou Sy era accusato dei seguenti reati: sequestro aggravato dalle finalità terroristiche, strage, incendio, lesioni e resistenza. Il pullman che stava guidando per portare i piccoli studenti in gita, era stato fermato da una pattuglia dei carabinieri alle porte di Milano sulla Vigevanese (nella zona di San Donato). Ousseynou Sy ... Leggi su giornalettismo

fattoquotidiano : Bus dirottato a Milano, Ousseynou Sy è stato condannato a 24 anni di carcere. Accolta la richiesta della procura - MediasetTgcom24 : Terrore sul bus nel Milanese, Sy condannato a 24 anni #OusseynouSy - Corriere : Bus dirottato sulla Paullese, attesa per la sentenza. Sy: «Pregiudizi contro di me» - clikservernet : Bus dirottato a Milano, Ousseynou Sy è stato condannato a 24 anni di carcere. Accolta la tesi dei pm sul sequestro… - magicaGrmente22 : Troppo poco. Milano, bus dirottato: Sy condannato a 24 anni -