Condannato a 24 anni l'autista senegalese che dirottò il bus a Milano (Di mercoledì 15 luglio 2020) AGI - E' stato Condannato a 24 anni, Ousseynou Sy, l'autista di origini senegalesi, che il 20 marzo 2019, dirottò, tenne in ostaggio e poi diede alle fiamme un bus con 50 bambini, due insegnanti e una bidella a San Donato Milanese, senza provocare vittime. La Corte d'Assise di Milano, presieduta dal giudice Ilio Mannucci Pacini ha pronunciato la sua sentenza oggi nell'aula bunker del carcere di San Vittore, dove si è tenuta quest'ultima parte del processo, dopo una camera di consiglio di oltre 4 ore. I giudici hanno riqualificato il reato in sequestro di persona a fini terroristici o eversivi, come richiesto dal pm Luca Poniz. A Sy sono stati contestati anche reati la strage, l'incendio, le lesioni, la resistenza e lesioni e pubblico ufficiale. L'imputato oggi ha ... Leggi su agi

