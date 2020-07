C’è un accordo tra governo e Autostrade (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo una notte di trattative c'è una bozza che ha messo d'accordo le due parti: prevede, tra le altre cose, l'uscita dei Benetton Leggi su ilpost

fattoquotidiano : Metro C Roma, Raggi e costruttori d’accordo nel chiedere il commissariamento sul modello Genova. Il ministero: “I p… - repubblica : Autostrade, c’è l’accordo per la transazione: i Benetton saranno fuori. Entra lo Stato [aggiornamento delle 07:29] - Adnkronos : #Autostrade, c'è l'accordo: si allontana revoca - Yogaolic : RT @repubblica: Autostrade, c’è l’accordo per la transazione: i Benetton saranno fuori. Entra lo Stato [aggiornamento delle 07:29] https://… - florastr : RT @convivioblog: L'accordo fatto durante la notte su #Autostrade è esattamente quello che consiglia @matteorenzi da una settimana almeno,… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è accordo Libia, l’offensiva di Sarraj a Sirte e Jufra è davvero prossima? Difesa e Sicurezza