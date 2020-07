Brindisi: arrivati a Restinco ottanta migranti Ci sono casi sospetti di contagio di corona virus (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'articolo Brindisi: arrivati a Restinco ottanta migranti <span class="subtitle">Ci sono casi sospetti di contagio di corona virus</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi arrivati

BrindisiReport

Il piano zero della casa museo del pittore Remo Brindisi nei lidi ferraresi, alla base di quel grande cilindro centrale firmato Nanda Vigo che mette in comunicazione stanze e arte, tra piastrelle bian ...Come è noto, i trasferimenti si stanno già completando nella giornata odierna, almeno quelli necessari per far posto agli 80 arrivi da Lampedusa previsti per oggi 14 luglio. Ed infatti, questi ultimi, ...