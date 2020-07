Bomba d’acqua a Palermo, due morti annegati. Musumeci: “Dolore e rabbia per le vittime” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Bomba d’acqua a Palermo. Due morti annegati mentre proseguono le ricerche dei dispersi. Palermo – Bomba d’acqua a Palermo. Un violento temporale si è abbattuto nel capoluogo siciliano nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio 2020 con la pioggia che ha intrappolato molte persone. Il bilancio comunicato dalle autorità locali è di due morti e diversi dispersi. Le vittime sono marito e moglie che non sono riusciti a salvarsi dalla furia dell’acqua che li ha travolti. Due bambini sono stati ricoverati in ipotermia. Prosegue, invece, la ricerca delle persone delle quali non si hanno notizie. Non è stato comunicato il numero preciso con i vigili del fuoco che sono al ... Leggi su newsmondo

rtl1025 : ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua… - ManlioDS : Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come #Palermo oggi, seppur per una bomba d… - PescaraCalcio : Un forte abbraccio ai familiari delle vittime della bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città di #Palermo. - coldvcoffee : RT @rtl1025: ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua caduta in… - ILOVEPACALCIO : Bomba d'acqua a #Palermo: recuperato il corpo di una vittima nel sottopasso di via Leonardo da Vinci. Si cerca la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba d’acqua Che cosa si dice sullo scoop Abc sul finanziamento del Venezuela al 5 Stelle Policymakermag