Beni confiscati alle mafie | dove vanno a finire?

Trentadue miliardi è il valore dei Beni confiscati e sequestrati alle mafie negli ultimi cinque anni. Eccezion fatta per alcune centinaia di immobili assegnati ad associazioni no profit in comodato e altre assegnate agli enti locali il resto rimane inutilizzato. Lo ha denunciato la trasmissione Report alcuni mesi fa, ma non sembra che faccia parte del pubblico interesse Negli ultimi cinque anni sono stati oggetto di sequestri e confische alle mafie Beni mobili e immobili per un valore di

