Autostrade, Conte: “L’interesse pubblico ha prevalso su un grumo di interessi privati. Ha vinto lo Stato. Hanno vinto i cittadini” (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'articolo Autostrade, Conte: “L’interesse pubblico ha prevalso su un grumo di interessi privati. Ha vinto lo Stato. Hanno vinto i cittadini” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

mattiafeltri : Avvocatura dello Stato sconsiglia la revoca ad Autostrade (di G. Colombo) - Linkiesta : Dice #Conte che su Autostrade agirà «nell’esclusivo interesse degli italiani». Ma la sua proposta va nella direzio… - fleinaudi : #Autostrade Ma che vuoi che sia un parere dall’Avvocatura dello Stato che avverte “lo Stato” dei pericoli che corr… - Nury07833353 : Autostrade, Benetton cedono alle condizioni imposte da Conte: la famiglia uscirà rinunciando a tutti i ricorsi. “At… - Lellasilvi : RT @Virus1979C: Autostrade nazionalizzate, così la capite meglio. Grazie al governo Conte e in particolare al M5s. #Benetton -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade Conte

Nei prossimi giorni accordo chiaro e trasparente (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 lug - "Nel Cdm di ieri e' stata scritta una pagina inedita della nostra storia L'interesse pubblico ha avuto ...“O revoca o accettazione delle condizioni del Governo”. Questo aveva assicurato il Presidente del Consiglio Conte e questo è stato in effetti l’esito della vicenda Autostrade in Cdm. Un percorso dura ...