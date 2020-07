Al New York Times regna il pensiero unico: Bari Weiss si dimette (Di mercoledì 15 luglio 2020) C’era una volta il New York Times, l’autorevole quotidiano simbolo di buon giornalismo, imparzialità ed equità. L’illustre testata fondata il 18 settembre 1851 da Henry Jarvis Raymond e George Jones durante la presidenza di Millard Fillmore, ha però cambiato – definitivamente – pelle sotto la guida di Dean Baquet, abbandonando quei rigorosi standard che l’avevano … Al New York Times regna il pensiero unico: Bari Weiss si dimette InsideOver. Leggi su it.insideover

