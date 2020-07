WINDTRE aumenta le soglie per i pagamenti con credito telefonico sul Play Store (Di martedì 14 luglio 2020) WINDTRE aumenta i limiti per i pagamenti con credito telefonico per l'acquisto di app e contenuti digitali sul Play Store (e su App Store) L'articolo WINDTRE aumenta le soglie per i pagamenti con credito telefonico sul Play Store proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : WINDTRE aumenta WINDTRE aumenta le soglie per i pagamenti con credito telefonico sul Play Store TuttoAndroid.net WindTre, scatta la prima rimodulazione: ecco chi paga di più

WindTre ha fatto scattare la prima rimodulazione della sua storia: in alcuni casi le offerte degli utenti sono aumentate fino a 4 euro al mese Alcuni clienti WindTre hanno ricevuto una brutta notizia: ...

Acquisti di app e contenuti sugli Store online, WINDTRE alza la soglia per la transazione singola

Come è noto, i clienti WINDTRE hanno la possibilità di acquistare App e Contenuti Digitali (musica, film, giochi, libri) per il proprio smartphone/tablet sui principali Store Digitali utilizzando il c ...

WindTre ha fatto scattare la prima rimodulazione della sua storia: in alcuni casi le offerte degli utenti sono aumentate fino a 4 euro al mese Alcuni clienti WindTre hanno ricevuto una brutta notizia: ...Come è noto, i clienti WINDTRE hanno la possibilità di acquistare App e Contenuti Digitali (musica, film, giochi, libri) per il proprio smartphone/tablet sui principali Store Digitali utilizzando il c ...