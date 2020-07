Ufficiale: Ternana, Gallo non sarà l’allenatore nella prossima stagione (Di martedì 14 luglio 2020) Attraverso un comunicato Ufficiale apparso sul sito web, la Ternana Calcio ha comunicato che Fabio Gallo non sarà l’allenatore della stagione 2020/2021, per lui niente riconferma. Questo il comunicato del club: “La Ternana Calcio ringrazia l’allenatore Fabio Gallo il quale, come a tutti noto, è a fine contratto. Contestualmente si comunica che lo stesso Gallo non sarà riconfermato sulla panchina rossoverde per la stagione sportiva 2020/21. Al tecnico lombardo la Società augura un futuro calcistico positivo.” Foto: sito Ufficiale Ternana L'articolo Ufficiale: Ternana, Gallo non sarà ... Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : Ternana, Gallo al capolinea: non verrà confermato: Lo ha reso noto il club umbro con una nota ufficiale… - LaNotiziaQuoti : Ufficiale: cambio in panchina in casa rossoverde #Ternana - NewsTuttoC : UFFICIALE - Gallo non sarà tecnico Ternana nella prossima stagione - TernanaNews : UFFICIALE - Gallo non sarà l'allenatore della Ternana la prossima stagione - CalcioTernano : La #Ternana non ha riconfermato #FabioGallo ?????? -