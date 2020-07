Torna RomaEuropa Festival, da Sasha Waltz a Celestini (Di martedì 14 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 14 LUG - Sessantadue eventi e 141 giornate di spettacolo, dal 18 settembre al 15 novembre per due mesi di programmazione internazionale, scandiranno la 35/a edizione del RomaEuropa ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Sessantadue eventi e 141 giornate di spettacolo, dal 18 settembre al 15 novembre per due mesi di programmazione internazionale, scandiranno la 35/a edizione del RomaEuropa Fest ...

L’estate romana si allunga e diventa “Romarama”

Roma sarà una delle poche città italiane a mantenere la programmazione artistica estiva, autunnale e invernale e a creare nuovi eventi per permettere ai tanti romani che in estate rimarranno in città ...

