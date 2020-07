Torino, a InfraTo il progetto della metro linea 2 (Di martedì 14 luglio 2020) Via libera della Giunta comunale alla delibera che individua la società in House InfraTo per il progetto definitivo della linea 2 della metropolitana torinese. Ad annunciarlo la sindaca Chiara Appendino e l’assessora ai Trasporti Maria Lapietra parlando anche di un risparmio nei tempi delle procedure grazie al Dl Semplificazione. Entro luglio sarà firmata la convenzione con il Mit, che ha inserito l’opera fra le infrastrutture strategiche. Si stima che si inizierà a scavare nel 2024. “Il Decreto Semplificazione – spiegano Appendino e Lapietra – è importante perché da un lato ha dei passaggi che ci permettono di accorciare alcuni tempi, dall’altro proroga di un anno, fino a dicembre 2021, la ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : #Torino a InfraTo il progetto della metro linea 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Torino InfraTo Metro 2, ad Infra.TO il progetto definitivo San Mauro-Orbassano. Lapietra: "Con il DL tempi più brevi" TorinOggi.it Colto da malore mentre è in compagnia degli amici in montagna: morto escursionista

Un uomo di 59 anni, di nazionalità austriaca ma residente a Torino, è morto dopo essere stato colto da un malore - con molta probabilità un infarto - mentre era in compagnia di amici.

Vessato e maltrattato morì d'infarto: «La donna favorì la morte del marito»

C’è un legame diretto fra la «gravissima condotta omissiva» messa in atto dall’imputata e la morte del marito. È quanto stabilito dalla Corte d’assise d’Appello di Firenze, presieduta dal giudice Ales ...

Un uomo di 59 anni, di nazionalità austriaca ma residente a Torino, è morto dopo essere stato colto da un malore - con molta probabilità un infarto - mentre era in compagnia di amici.C’è un legame diretto fra la «gravissima condotta omissiva» messa in atto dall’imputata e la morte del marito. È quanto stabilito dalla Corte d’assise d’Appello di Firenze, presieduta dal giudice Ales ...