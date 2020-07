Serie A, oggi comincia la 33esima giornata: ecco il programma completo (Di martedì 14 luglio 2020) oggi comincia il 33esimo turno di Serie A, con l’anticipo tra Atalanta e Brescia. Nella pomeriggio di mercoledì il Napoli sarà impegnato al Dall’Ara di Bologna, mentre in serata la Roma di Fonseca ospiterà l’Hellas Verona. ecco il programma completo: MARTEDI’ 14 LUGLIO 2020 Ore 21-45 – Atalanta- Brescia MERCOLEDI’ 15 LUGLIO 2020 Ore 19,30 – Bologna- Napoli Ore 19,30 – Milan-Parma Ore 19,30 – Sampdoria- Cagliari Ore 21,45 – Lecce- Fiorentina Ore 21,45- Roma- Hellas Verona Ore 21,45- Sassuolo- Juventus Ore 21,45- Udinese- Lazio GIOVEDI’ 16 LUGLIO 2020 Ore 19,30- Torino- Genoa Ore 21,45- Spal- Inter CLASSIFICA: Juventus 76, Inter 68, Lazio 68, Atalanta 67, Roma 54, Napoli 52, ... Leggi su alfredopedulla

