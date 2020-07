Serie A 2019/2020, le designazioni arbitrali di mercoledì: Valeri per Sassuolo-Juve (Di martedì 14 luglio 2020) Sono stati resi noti gli arbitri per le sfide di mercoledì 15 luglio per quanto concerne la trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. L’AIA ha designato Paolo Valeri di Roma per guidare la sfida tra Sassuolo e Juventus di domani alle 21.45. Di seguito gli altri incontri di mercoledì e il rispettivo fischietto: Bologna-Napoli (ore 19.30) Piccinini; Milan-Parma (ore 19.30) Irrati; Sampdoria-Cagliari (ore 19.30) Pairetto; Lecce-Fiorentina (ore 21.45) Guida; Roma-Verona (ore 21.45) Maresca; Udinese-Lazio (ore 21.45) Abisso. Leggi su sportface

