Sassuolo Juventus, Sarri preoccupato: si ferma un titolarissimo (Di martedì 14 luglio 2020) Sassuolo Juventus – Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa nel giorno della vigilia della sfida contro il Sassuolo, in programma domani al Mapei Stadium. Ritornerà Pjanic dopo il problema all’adduttore mentre in attacco dovrebbe essere confermato il tridente composto da Ronaldo, Benrardeschi e Dybala. Sassuolo Juventus: le parole di Sarri Ospiti? E’una squadra che ha preso la strada dell’Atalanta. Sta dando continuità ad un progetto, è organizzata, con un allenatore di livello. E’ in ottima forma e una squadra pericolosa.Saremo almeno alla pari a livello di entusiasmo e determinazione, perché siamo in un momento in cui ci stiamo giocando lo Scudetto. De Zerbi riesce a dare un’impronta alle ... Leggi su juvedipendenza

