Romina Power l’ultimo concerto | L’addio che spiazza il web

Romina Power sta cercando di affrontare il dolore per la perdita della sorella Taryn nel modo migliore che lei conosca, ovvero trovando rifugio nella musica. La cantante americana torna a parlare di un nuovo addio, questa volta al palcoscenico, che ha spiazzato il web. Si tratta di una serie si immagini che sono state scattate …

Romina Power sta cercando di affrontare il dolore per la perdita della sorella Taryn nel modo migliore che lei conosca, ovvero trovando rifugio nella musica. La cantante americana torna a parlare di ...Romina Power ricorda nuovamente la sorella Taryn, scomparsa poche settimane fa dopo aver combattuto contro la leucemia. Per Romina Power che non le ha potuto dare l’ultimo saluto, è stato un dolore ...