Roma-Verona, Fonseca: “Dovremo essere concreti e concentrati” (Di martedì 14 luglio 2020) Le dichiarazioni di Fonseca alla vigilia di Roma-Verona: “I ragazzi stanno bene. E’ più facile lavorare dopo le vittorie”. Roma – Vigilia di Roma-Verona per Paulo Fonseca che ha parlato ai microfoni del sito del club giallorosso: “Sarà una partita differente dalle altre, affronteremo una squadra con un sistema di gioco diverso. Sono molto forti sulla pressione, non lasciano giocare e ti mettono in difficoltà in fase di costruzione. Dovremo essere concreti e concentrati, perché è molto difficile vedersela contro il Verona“. Condizione e formazione Il tecnico giallorosso si è soffermato anche sulla condizione dei suoi giocatori: ... Leggi su newsmondo

OfficialASRoma : Con 4 gol segnati, @GBatistutaOK è il 3° miglior marcatore della Roma nelle sfide contro il Verona 10 cose da sape… - OfficialASRoma : Le insidie della sfida contro il Verona, il sistema di gioco e le condizioni di Zaniolo. Paulo Fonseca ha risposto… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - NattyVeek1 : RT @Squawka: Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese ?? Sampdoria… - Notiziedi_it : Roma, Fonseca: “Con il Verona voglio continuità di rendimento” -